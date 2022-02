Dengue é uma doença com variações. Fique atento à forma mais grave

Por Redação - Redação 16

A dengue é uma doença com variações de riscos à população influenciada pela temperatura e as chuvas. A dengue grave se caracteriza inicialmente por alguns sintomas comuns como febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos e mal-estar, porém, no terceiro ou quarto dia, há mudanças no quadro do paciente.

Segundo o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, Roberto Laperriere Júnior, dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas são alguns sinais de alerta para a forma grave da doença.

“Por isso, o paciente deve prestar atenção a infecções subsequentes. Não existe tratamento específico para dengue ou dengue grave, no entanto, a detecção precoce e o acesso aos cuidados médicos adequados reduzem as taxas de mortalidade”, explicou.

Sintomas da Dengue

Entre os principais sintomas, estão:

Febre alta > 38°C.

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos.

Mal-estar.

Falta de apetite.

Dor de cabeça.

Manchas vermelhas no corpo.

Já a forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

Espírito Santo registra mais de 1.000 casos em 2022

O Espírito Santo registrou em 2022, 1.196 casos de dengue. Os dados podem ser conferidos no boletim semanal divulgado pela equipe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde (Sesa), nesta sexta-feira (25).

O boletim informa ainda os casos de zika e Chikungunya. Foram confirmados 73 e 201 casos, respectivamente, no mesmo período.

