Das montanhas para o mar: jornalista desbrava segredos e belezas de Anchieta

Das montanhas bucólicas e do friozinho peculiar de Domingos Martins para as areias, o mar e o clima litorâneo de Anchieta. Há cinco anos, a jornalista Monique Ferbek, 33 anos, chegou à cidade costeira a trabalho. No entanto, ela não conhecia a grandeza de Anchieta e, naquele primeiro momento, a cidade era só a “terra da praia e do santo”.

Monique foi, aos poucos, desbravando a região e, então, se deparou com um lugar incrível e cheio de opções de lazer, cultura, hospedagem e boa gastronomia. Todas essas vivências da jornalista eram grandes demais para serem guardadas somente para ela.

Um pouco de tudo: a mistura que deu certo

Foi aí que surgiu o “Dicas de Anchieta”, uma conta no Instagram que indica locais e eventos na cidade. Um deles, o espetáculo da natureza muito apreciado por moradores e turistas: a abertura dos ninhos de tartarugas.

“Foi uma surpresa maravilhosa descobrir que Anchieta é muito mais rica que o senso comum aponta. Da mesma forma, sua cultura, tradições, belezas naturais e história são tão ricas que decidi, após a visita de alguns amigos ao longo desses anos, compartilhar um pouco aqui dessa riqueza na internet, com dicas práticas de o que fazer por aqui. Anchieta foi um caso de amor.”

Além de indicar pontos turísticos, eventos e restaurantes, a jornalista faz uma resenha dos locais que já frequentou, publica fotos autorais desses lugares e, da mesma forma, leva a cultura e a história anchietense aos seus seguidores. Ou seja, um verdadeiro guia turístico na palma da mão.

De forma interativa, o “Dicas de Anchieta” está sempre em contato com os internautas. Monique conversa com os seguidores, orienta e aborda temas regionais, assim como assuntos sugeridos pelo público.

“O perfil busca que visitantes descubram a cidade e os moradores (re)conheçam Anchieta sob outro ponto de vista. Com postagens variadas, de utilidade prática ao visitante e trazendo uma abordagem leve, por exemplo. Ao mesmo tempo, o perfil busca acrescentar informações curiosas, fatos históricos e culturais.”, finalizou.

Conheça mais e aproveite as belezas e encantos de Anchieta

