Construção do Porto Central inflaciona terrenos em Presidente Kennedy

Por Pammela Volpato

Em meio ao crescimento do mercado imobiliário do, até então esquecido, litoral de Presidente Kennedy, com o anúncio da construção do Porto Central no município, os valores dos terrenos no entorno do projeto, e até mesmo os mais distantes, deram um salto significativo.

Essa alta nos preços seria uma resposta à euforia observada no setor, sobretudo, por conta da maior procura por terrenos, inflacionando os preços e, consequentemente, o valor do metro quadrado construído.

É a famosa lei da oferta e da procura. Mas, o que chama a atenção no caso de Kennedy, é que as obras do Porto Central, que chegaram a ser anunciadas para terem início em 2020 e depois para o final de 2021, sequer começaram.

Os investimentos que ele deve atrair serão, principalmente, do setor de energia, já que prestará serviços para grandes empresas de petróleo e gás. Também tem planos de expandir os negócios com terminais de grãos, de carga geral e contêiner, e de granéis sólidos de exportação.

Na carta de pedido de autorização para construção e exploração do terminal de uso privado, a direção do Porto Central destacou que o empreendimento, de cerca de R$ 3 bilhões, vai constituir um indutor do crescimento econômico nacional e local, potencializando os fluxos de comércio exterior, reduzindo os custos logísticos e aumentando a competitividade do país, além de gerar emprego e renda na região Sul, uma das menos desenvolvidas economicamente no Estado.

Essa é a expectativa, mas há essa preocupação quanto à supervalorização das áreas. A própria Prefeitura do município, que pretende implantar um distrito industrial no local, contribuindo para o crescimento planejado e integrado da região, alega estar tendo dificuldade nas aquisições.

“A Prefeitura de Presidente Kennedy informa que está realizando levantamento de possíveis terrenos para aquisição e criação do Polo Industrial, mas vem se esbarrando no aumento exponencial do preço do metro quadrado no município, o que inviabiliza a aquisição por parte do Poder Público”, afirma a nota do Executivo.

Porto atrairá investimentos

A fim de minimizar os efeitos desse aumento, o Executivo chegou a sancionar uma Lei de Incentivos Fiscais, justamente para tentar atrair novos investimentos e empreendimentos de grande porte para o município. Há interesse dos empresários em se instalar, a Prefeitura entrou com a contrapartida, mas ao tentar fazer a aquisição do terreno, o empresário esbarra no alto valor do mesmo.

De acordo com o membro do Conselho de Administração do Porto Central, José Maria Vieira Novaes, uma série de fatores atrasou o início das obras, mas o grupo não enfrentou problemas na aquisição dos terrenos, que foi feita há anos.

Ele acredita que o Porto atrairá muitos projetos para o município e que a tendência é haver um equilíbrio entre a oferta e a demanda. “Uma infraestrutura portuária atrai bastante investimento e, quando isso acontecer, acredito que essa questão dos preços deve se normalizar, até porque a região é muito grande e tem inúmeros terrenos, tanto no entorno quanto em municípios vizinhos. Não adianta o dono pedir um valor muito alto e não ter quem compre”.

O corretor de imóveis Luiz Carlos Tófano explicou que essa especulação imobiliária em Kennedy começou por volta de 2008, com a promessa de instalação da mineradora Ferrous Resources no município. “Na época foi uma loucura, muitas pessoas compraram terrenos baratos com a expectativa de vender por um valor muito maior. Infelizmente, o projeto não se concretizou e agora com essa iminência da instalação do porto, os donos de terrenos ficam novamente na expectativa de fazer bons negócios”, explica.

Construção deve começar em setembro

Desde que foi anunciada, a construção do Porto Central em Presidente Kennedy já sofreu uma série de atrasos. Vários motivos contribuíram para esse atraso e segundo o membro do Conselho de Administração do grupo, José Maria Vieira Novaes, tudo tem ocorrido dentro da normalidade.

“Iniciar um projeto privado desta magnitude demora mesmo. O investimento gira em torno de R$ 3 bi e não é simples viabilizar um empreendimento desse porte, mas estamos otimistas”, ressaltou.

Segundo José Maria, o grupo está em fase de captação de recursos para viabilizar a construção, que deve começar em setembro desse ano. “Daremos início quando tivermos o equacionamento financeiro do projeto e estamos trabalhando nisso. A previsão é que o primeiro terminal de líquidos comece a operar em julho de 2025”, pontua.

Para o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, todo investimento de grande impacto anunciado para as regiões do Espírito Santo é visto de maneira positiva. “A chegada de novos empreendimentos é um estímulo ao desenvolvimento local e tem grande impacto na economia capixaba. Quanto a cadeia produtiva é possível verificar o aumento da demanda por mão de obra qualificada, bem como por diversos tipos de serviços e novos fornecedores. Além disso, novos projetos de negócios são atraídos para a região, o que impulsiona o crescimento por meio de investimentos de maior grandeza”, disse Hoffmann.

Sobre o Porto Central

O complexo industrial multipropósito em desenvolvimento em Presidente Kennedy, ocupará uma área de aproximadamente 2.000 mil hectares. O negócio prevê um porto de 25 metros de profundidade capaz de receber navios de grande calado, tais como VLCCs e Valemax, com até 400.000 toneladas de capacidade.

A refinaria modular poderá ter capacidade de processar 50 mil barris por dia, sendo a implantação do projeto em duas fases, a primeira com 30 mil barris por dia e a segunda com 20 mil. O empreendimento possui um investimento estimado em US$ 640 milhões (US$ 350 milhões na fase 1 e US$ 290 milhões na fase 2).

“Eles estão dando passos adiante, buscando parcerias. A expectativa é de que até 2025 já possamos ter alguma empresa operando”, disse o governador do Estado, Renato Casagrande.

