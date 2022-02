Combinações perfeitas para fazer com açaí natural

Por diagramacao - diagramacao 12

Advertisement

Advertisement

Do Norte ao Sul do Brasil há misturas para agradar a todos os paladares dos amantes da fruta

Continua depois da publicidade

Parte dos pratos típicos de estados como Amazonas e Pará, o açaí saiu da região Norte e ganhou o Brasil inteiro.

Seu preparo pode envolver alimentos salgados ou doces, como o chocolate, mas suas funcionalidades vão muito além do sabor.

Do açaizeiro é possível aproveitar as folhas, os cachos secos, que as populações ribeirinhas usam como vassouras, o palmito, o tronco e raízes.

Continua depois da publicidade

A produção do fruto faz girar a economia de populações ribeirinhas, além de fazer parte da base alimentar desses povos.

A presença do açaí na história brasileira vem desde as lendas indígenas.

Conhecido como o “fruto que chora”, sua origem está ligada à história de uma tribo, da região que hoje conhecemos como Belém do Pará, em que as crianças passaram a ser sacrificadas ao nascerem, pois não havia alimentos para todos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A mulher do cacique, de nome Iaçã, teve de ver sua filha partiu e caiu em profunda tristeza.

Numa noite, ouviu o choro de uma criança e foi ver do que se tratava, quando se deparou com a filhinha.

Ao lado dela estava uma palmeira. Ao abraçar a criança, ela desapareceu em seus braços. Iaçã chorou a ponto de desfalecer.

No dia seguinte, o marido encontrou a esposa com um semblante sereno abraçada à árvore, olhando para cima.

No topo, frutos escuros escorriam em cachos.

O chefe da tribo fez um suco nutritivo com aquelas frutas, capaz de alimentar a todos. Decidiu, então, homenagear a esposa, sendo Iaçã ao contrário.

Com banana, leite em pó ou acompanhando peixes, há inúmeras formas de consumir esse prato.

Suas propriedades ajudam na saúde cardíaca, óssea, da pele, equilibram níveis de colesterol, são afrodisíacas, contribuem com a cognição e muito mais.

Pode ser também uma ótima opção de pré-treino para aqueles que praticam musculação e demais atividades físicas, pois fornece muita energia ao corpo.

Conheça algumas das combinações e permita-se experimentar não só o sabor, mas tudo o que ele representa para a identidade do brasileiro.

Com frutas

Morango, banana, mamão e abacaxi são ótimos acompanhamentos para o açaí. É possível servir em um copo ou taça, criando camadas com o fruto roxo, intercalando com as demais.

Outra maneira de consumi-lo é adicionando suco de laranja e batendo no liquidificador. Um suco refrescante, nutritivo e energético.

Com chocolate.

O açaí não ficou apenas em território nacional. Além de ser aproveitado por grandes marcas de chocolate brasileiro, o sabor também foi exportado ao redor do mundo, sendo inclusive vendido a preços salgados a depender do país.

O sabor amargo do cacau mesclado ao doce creme de açaí usado no recheio de trufas e bombons causam uma verdadeira festa no paladar.

Com peixes

Apesar de parecer estranho a moradores do Sudeste, no Norte o açaí é consumido principalmente como prato salgado. No Pará, por exemplo, a população costuma usar o açaí como uma guarnição.

O peixe com açaí, independentemente se vem de águas doces ou salgadas, é muito comum. É muito comum ver a fruta em pratos de pirarucu, filhote, pescada branca e amarela ou tambaqui.

Com farinhas

Uma outra forma de consumo é com farinha, como a de tapioca ou mandioca, ambas bastante crocantes. Geralmente ele é colocado em um recipiente à parte e as pessoas comem intercalando com o prato principal, que pode ser também camarão ou carne seca.

Com tapioca

A única exceção em que é consumido como sobremesa na região Norte é no formato sorvete. O mais famoso do Pará leva em sua composição tapioca, além do açaí. É um dos doces mais buscados por turistas que chegam ao estado.

Com creme de cupuaçu

Apesar de nenhuma das duas frutas pertencerem à região Sudeste, o açaí com creme de cupuaçu é um verdadeiro hit em cidades como São Paulo. Nas estações de metrô, vendedores ambulantes e quiosques em shoppings é possível encontrar essa dupla incrível e se refrescar com tamanha explosão de sabores.

Com pó de guaraná

Formando uma combinação explosiva, essa dupla é capaz de “levantar até defunto”, como aponta o ditado popular. A energia gerada pelo açaí e pelo guaraná em nosso organismo é ótima para quem se exercita diariamente e precisa conciliar trabalho e estudos.

Há quem ainda acrescente leite condensado, leite em pó, granola, castanhas e outros acompanhamentos mais. O ponto é que não importa a forma como se come, dentre tantas possibilidades, o açaí é um queridinho entre os brasileiros.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].