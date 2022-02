Clube e academia com mensalidades mais baixas para servidores municipais de Cachoeiro

Os servidores municipais de Cachoeiro de Itapemirim podem desfrutar de academia e clube com piscina pagando mensalidades acessíveis. A oportunidade é fruto de um convênio da Prefeitura com a Academia Atletas, firmado a partir de chamada pública para credenciamento de clubes de esporte e lazer do município.

Para fazer a adesão, basta que o servidor procure uma das quatro filiais da empresa na cidade – veja endereços ao fim do texto. No local, ele preencherá uma ficha com seus dados, que, posteriormente, será encaminhada para a Secretaria Municipal de Administração (Semad), que autorizará o desconto das mensalidades na folha de pagamento.

Tanto os servidores quanto seus dependentes legais poderão ser matriculados, independente de quantos forem. O valores por pessoa são R$ 59,90 mensais para utilização da academia (musculação) e do clube e R$ 29,90 para quem optar só pelo clube.

A oportunidade é aberta para todos os servidores, independente do tipo de vínculo que possuam – efetivos, comissionados, contratados e estagiários podem aderir. Mais informações sobre a adesão podem ser obtidas pelo telefone 3155-2713 (Semad).

“Com essa iniciativa, oferecemos aos nossos servidores e a seus familiares opções de lazer, recreação e prática esportiva, fundamentais para se ter mais saúde e qualidade de vida”, destaca a secretária municipal de Administração, Lorena Vasques.

Confira as filiais da Atletas:

Academia Atletas Perim Center – Avenida Jones Santos Neves, 1372, Caiçara, Perim Center.

Academia Atletas Novo Parque – Rua José Rosa Machado, 229, Novo Parque.

Academia Atletas Centro – Rua Hugo Zago Filho, 19, Centro.

Academia Atletas IBC – Avenida Jones Santos Neves, 1012, IBC.

Atletas Club (antigo Skala) – Bairro Central Parque, com acesso pela avenida Mauro Miranda Madureira (rodovia do Valão).

Contato da empresa para mais informações: (28) 99955-2826.