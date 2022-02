Chuva em Alegre causa uma morte e prefeito pede união para reconstruir a cidade

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 199

Advertisement

Advertisement

A chuva que atingiu Alegre na tarde desta quarta-feira (16), causou uma morte e deixou um rastro de destruição no município. Os prejuízos ainda serão contabilizados, mas o prefeito Nirrô Emerik (SD) pede união dos moradores para reconstruir a cidade.

Continua depois da publicidade

Em entrevista à Rádio Famalegre, o prefeito confirmou a morte de uma pessoa causada pela chuva. “Infelizmente, tivemos um óbito confirmado, do nosso querido José Luiz Albani. Ele estava em casa e o muro desabou sobre ele, que acabou soterrado”, disse o prefeito.

A tragédia ocorreu na rua Padre Anchieta, no Centro da cidade, e o muro faz divisa com a UFES. Luiz Albani era uma pessoa querida no município e trabalhou muitos anos no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Continua depois da publicidade

Muito emocionado, o prefeito disse que a cidade foi completamente destruída pela chuva. “O meu pedido nesse momento é de união para reconstruirmos a cidade. Já acionamos a Defesa Civil Estadual e Nacional. Amanhã receberemos vários tipos de apoio para avaliarmos os estragos”, continua.

Segundo Nirrô muitos moradores perderam todos os seus pertences. “Muitas pessoas perderam tudo. Estamos orientando que as pessoas não fiquem perto de barreira. Quem tem muro em casa, tome cuidado e evite pegar a estrada. Os barrancos estão caindo. Precisamos agora do apoio de nossos líderes religiosos e igreja”, completa.

Até às 19h, os bairros Vila do Sul e Guararema estão com as ruas alagadas. A BR-482, na entrada da cidade, que chegou a ser interrompida, já foi liberada para o tráfego de veículo nos dois sentidos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Alegre alerta a população para o risco de cheia dos rios, alagamento das ruas e deslizamento de encostas. Em caso de deslizamentos ou alagamentos, os moradores podem mandar mensagem através das redes sociais da Prefeitura ou pelos telefones: Zona Rural – (28) 99956-4220 ou Área Urbana – (28) 99917-2477.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].