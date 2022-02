Chaleira bico de ganso: realmente afeta a qualidade do café?

Por diagramacao - diagramacao 13

Utensílio faz bonito na cozinha, mas os preços geram resistência nos entusiastas.

É cada vez mais comum encontrar pessoas que buscam fazer do simples café do dia a dia um ritual especial.

Seja escolhendo café de categoria premium ou investindo em utensílios para filtragem, moagem e coamento, essas pessoas se inspiram nos baristas, profissionais especializados em cafés, para aproveitarem ao máximo os sabores da bebida no conforto de casa.

Um dos utensílios que mais fazem sucesso e chamam a atenção até mesmo de quem não bebe café é a chaleira bico de ganso.

Com visual diferente, ela é utilizada pelos profissionais no preparo de cafés de alta qualidade e tem a promessa de extrair o máximo de cada grão.

Mas será que a chaleira bico de ganso realmente afeta a qualidade final da bebida? É o que você descobre agora.

O que define um café de boa qualidade?

Um café de boa qualidade combina grãos produzidos, colhidos e moídos da forma certa; filtro específico para a torra do grão; água filtrada e na temperatura correta.

Por mais que um café tenha grãos premium e passe por uma torra aromatizada, se ele for preparado com água quente ou fria demais, poderá não oferecer o mesmo sabor potencial.

Para os baristas, um café de qualidade é aquele que pode ser preparado sempre da mesma forma, mantendo suas principais características de sabor, acidez, aroma e intensidade.

Isso é possível ao controlar exatamente a quantidade de cada ingrediente (café, água, açúcar, melaço, mel, etc.) e a chaleira bico de ganso pode proporcionar esse controle.

Vantagens do uso da chaleira bico de ganso para um café de qualidade

O principal atrativo da chaleira bico de ganso é seu formato inusitado.

Com corpo que se alonga de cima para baixo e bico curvado que sai da parte inferior, é bem fácil achar que ela é apenas mais uma chaleira bonita, com a mesma função de todas as outras. Porém, isso não é verdade.

Sim, sua principal função é ferver água para uso em chás, cafés e bebidas em pó, mas sua forma de uso a diferencia, trazendo diversas vantagens para um café de mais qualidade no seu dia a dia.

Controle do fluxo de água

Uma das principais vantagens ao usar a chaleira bico de ganso é a facilidade que ela permite em controlar o fluxo de água que cai no café ou chá.

Isso pode alterar a qualidade do café, que pode ficar mais forte ou fraco, dependendo da quantidade de água e rapidez na adição da água quente no filtro.

Movimentos facilitados para baristas

Controlar o fluxo da água é de extrema importância, pois um barista consegue mudar gradativamente o sabor de um café apenas alterando a velocidade e quantidade de água quente usada por vez durante a filtragem.

Pré-infusão

No mundo do café, o termo “pré-infusão” significa a primeira adição de água feita aos grãos de café moídos no filtro.

Essa técnica geralmente pede água no centro do filtro em pequenos movimentos circulares, para que o café no fundo comece a liberar seu aroma e sabor.

Nessa etapa, a chaleira bico de ganso auxilia a jogar água apenas nos locais desejados, evitando usar uma quantidade maior que a desejada, além de evitar queimaduras com água espirrando, o que é comum de acontecer ao usar leiteiras convencionais.

Segurança no uso

Como dito anteriormente, a chaleira bico de ganso direciona a água para um ponto específico, usando sua ponteira curvada.

Até para quem não tem experiência coando café, ela se torna mais segura, pois evita que água espirre pelos cantos, principalmente se estiver fervendo.

Por possuir uma tampa que adere muito bem ao corpo da chaleira, ela protege do vapor em direção ao rosto e também possibilita uma maior distância do filtro na hora de preparar o seu café.

