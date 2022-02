Casagrande apoia Arthur Picoli e destaca prejuízos que a fake news pode causar

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 9

O Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, publicou em sua conta no Twitter uma mensagem de apoio ao ex-bbb, Arthur Picoli. O cachoeirense do distrito de Condurú, foi atacado nas redes sociais após um site de Cachoeiro publicar uma fake news com seu nome.

Na publicação Casagrande diz que Arthur foi mais uma vítima de fake news, e que os danos causados atentam a honra e causam diversos prejuízos. Confira na íntegra a mensagem do governador direcionada para o ex-bbb:

Arthur Picoli é ameaçado após site de Cachoeiro postar por engano falso estupro

