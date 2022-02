Cão Killer encontra drogas escondidas em matos de bairros de Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 52

Advertisement

Advertisement

Na última segunda-feira (14), diversos tipos de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar, em bairros de Cachoeiro de Itapemirim. A equipe contou com o apoio do cão Killer durante as ações.

Continua depois da publicidade

No Zumbi, em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o cão encontrou vários entorpecentes. No meio do mato foram localizadas 52 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 32 pinos de cocaína.

Já no bairro Campo Leopoldina, o cão Killer conseguiu localizar 109 pinos de cocaína que estavam escondidos em uma vegetação.

Nenhum suspeito foi detido. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].