Câmara de Iúna rejeita as contas do ex-prefeito coronel Welinton, que fica inelegível

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 22

A Câmara de Vereadores de Iúna rejeitou por 8×2, na noite da última quinta-feira (24), as contas do ex-prefeito do município, coronel Welinton Virgílio Pereira (PV). Com isso, ele fica inelegível e impedido de se candidatar por oito anos.

O parecer da Comissão de Finanças da Câmara acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que tinha aprovado as contas com ressalvas. “A decisão final é da Câmara e as contas foram rejeitadas”, disse o presidente, Edson Márcio de Almeida (MDB).

“Ele pedalou e alegou um equívoco ao ter efetuado o gasto de R$ 1.119.784,85, sem ter esse valor em excesso e sem passar pelo Legislativo, que é quem tem competência para fiscalizar as contas do Executivo. Ele cometeu o mesmo crime que a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment por pedaladas fiscais”, explica Edson.

Com a decisão da Câmara, coronel Welinton está inelegível por oito anos, e só consegue reverter a votação na Justiça. “Ele entra no hall de contas desaprovadas e agora precisa recorrer da decisão na Justiça. É a única forma de reverter”, completa o presidente.

Segundo o advogado Luiz Carlos de Oliveira, a decisão da Câmara cabe recurso. “O ex-prefeito pode entrar com uma ação na Justiça e derrubar essa decisão. Enquanto isso, sob judice, ele pode se candidatar e até ser eleito. Depois da decisão, se ele estiver exercendo algum mandato, pode ser cassado ou se tornar inelegível. Durante a ação, ele permanece elegível”, explica o advogado.

Coronel diz que decisão da Câmara é perseguição política

O coronel Weliton disse que, diante da decisão da Câmara de Vereadores de Iúna, todas medidas legais pertinentes serão adotadas. “O Tribunal de Contas fez análise e se posicionou pela aprovação. Mas, a Câmara faz julgamento político. Estamos numa democracia e quando escolhemos ser honesto na política, incomodamos”, disse.

O ex-prefeito é pré-candidato a deputado estadual. “Estamos buscando direção de Deus, para colocar nosso nome como pré-candidato a deputado estadual e isso tem incomodado muita gente da velha política, que coloca interesses individuais na frente de interesse público, e que se acha dono do Estado, suas regiões, instituições e pessoas”, pontua.

“Deus sempre no controle de tudo. O homem faz planos, mas só Deus confirma. Portanto, a votação não compromete o nosso projeto e só confirma que estamos no caminho certo, pois para o não prevalecer basta que homens de bem cruzem os braços e nós não vamos se acovardar diante do processo eleitoral. O direito conquistado com honestidade e trabalho de olhar nos olhos das pessoas não tem preço”, finaliza o coronel Welinton.

