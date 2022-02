Cachoeiro tem 300 novos pontos de iluminação com LED

Por Redação - Redação 20

Em pouco mais de um mês, a iluminação pública de Cachoeiro ganhou mais de 300 novos pontos de LED. Mais eficiente, durável e econômica, essa tecnologia está sendo instalada em substituição às convencionais lâmpadas amarelas, por meio do contrato de manutenção e modernização da iluminação do município que entrou em vigência no fim de dezembro.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, o trabalho de troca começou pela região central, em vias mais movimentadas. Já foram contempladas com luminárias de LED as avenidas Aristides Campos e Beira Rio (muita usada para prática de caminhada), as ruas Bernardo Horta, Coronel Francisco Braga, Cesar Missi, Quintiliano de Azevedo, Pedro Dias, Joaquim Vieira, Brahim Seder, Lourival Sales e Delvo Perim e as pontes Fernando de Abreu e Governador João Bley (de pedestres).

Mas a melhoria da iluminação também está chegando a outras regiões. Na última semana, foram instaladas 23 luminárias na rua Corinto Barbosa, no bairro Village da Luz. No Caiçara, a área externa da quadra de esportes local foi contemplada. Nesta semana, a praça do distrito de Itaoca está sendo atendida.

“Quem passa pelas vias que ganharam LED nota uma grande diferença. Elas estão muito mais iluminadas, o que melhora a visibilidade de pedestres e condutores à noite e contribui para tornar os locais mais seguros. Seguiremos levando essa melhoria para outras vias”, ressalta o secretário de Manutenção e Serviços, Vander Maciel.

Paralelamente, troca de lâmpadas queimadas e outros serviços de manutenção do parque de iluminação estão sendo feitos com base nos pedidos protocolados pelos moradores na Ouvidoria Geral do Município. O trabalho segue um plano de execução em que os bairros e distritos estão divididos por rotas.

Canais de contato com a Ouvidoria

Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 17h

Telefone: 156

WhatsApp: (28) 98814-3357

Abra chamados a qualquer hora

Portal do Cidadão: cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral

E-mail: [email protected]

Aplicativo TodosJuntos: baixe gratuitamente em seu celular (Android e iOS)

