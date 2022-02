Cachoeiro recebe etapa municipal do Miss Universo

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 22

Depois de muitos anos, Cachoeiro de Itapemirim volta a receber uma etapa do Miss Universo. O concurso geralmente elege 12 candidatas em todo o Estado, mas, este ano, ampliou o número de coordenadores municipais, abrangendo mais cidades do interior. O evento histórico no município, coordenado pelo empresário Charles Souza, vai eleger a Miss Cachoeiro 2022, que concorrerá na etapa estadual.

Ainda no Sul do Estado, Muqui também está sendo contemplada com uma etapa do Miss Universo. “Estamos muito felizes por sediar novamente um evento deste porte e que já foi muito tradicional por aqui. Em 1955 e 1986 as vencedoras do Miss Cachoeiro também foram coroadas Miss Espírito Santo e, quem sabe, teremos essa alegria novamente”, diz Charles.

Para o concurso deste ano, o coordenador explica que as candidatas já foram escolhidas. “Realizamos uma pré-inscrição pelo Instagram e recebemos cerca de 30 candidatas. Oito, com idades entre 18 e 27 anos, já deram o primeiro passo e foram selecionadas para as próximas etapas”.

Mas, para chegar até a coroa é preciso passar por uma série de etapas cruciais. As moças selecionas receberão uma preparação que envolve curso de passarela, de oratória, fotografia e internet. A última etapa será o desfile e em todas essas etapas elas estarão sendo avaliadas.

A coroação da Miss Cachoeiro será no dia 16 de abril, às 19h30 no Jaraguá Tênis Cube. O júri será composto, entre outras pessoas, pela coordenadora estadual do concurso, Nabila Furtado, e pela atual Miss ES Eduarda Braum.

Além de beleza, as candidatas precisam ter disciplina, conteúdo e engajamento. “Não se trata apenas de um concurso de beleza, a vencedora precisa ter conteúdo, saber porque veio ao mundo e querer fazer a diferença”.

Para conhecer as candidatas a Miss Cachoeiro 2022 e saber mais informações sobre o concurso, basta seguir a página oficial do evento @misscachoeiro.

Miss Universo Espírito Santo

O lançamento oficial do Miss Universo Espírito Santo acontece no final de abril. A atual Miss Universo Espírito Santo é Eduarda Braum, de 20 anos. Natural de Afonso Cláudio, a loica tem 1,86m e pesa 67 quilos. A capixaba chegou ao top 10 do Miss Brasil 2021.

