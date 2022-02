Cachoeiro lança concurso Miss Jovem Guarda 2022 em homenagem a Roberto Carlos

Por Redação - Redação 13

Como parte do Aniversário do Rei, programação em homenagem ao cantor cachoeirense Roberto Carlos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro realizará, no dia 1 de abril, a primeira edição do concurso Miss Jovem Guarda. O evento acontecerá no Circo da Cultura, localizado na Praça de Fátima, a partir das 18h.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de março, de acordo com as instruções contidas no edital 001/2022, disponível no seguinte endereço: www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

Para participar, as mulheres interessadas devem ter mais de 18 anos e residir em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a eleita deverá ter disponibilidade para participar dos demais eventos da programação de aniversário de Roberto Carlos.

A vencedora, que receberá uma premiação de R$ 3 mil, será escolhida por uma comissão de julgamento da própria Semcult, que avaliarão os seguintes critérios: beleza, simpatia, elegância, postura, desenvoltura (fluidez, desembaraço durante a apresentação), conhecimento sobre a vida e carreira de Roberto Carlos, boa comunicação verbal e aptidão artística para apresentação no dia do concurso e engajamento para com causas sociais, culturais e/ou ambientais.

“Todos os anos, buscamos diversificar a programação das comemorações de aniversário de Roberto Carlos, que é um dos filhos mais ilustres de Cachoeiro. Com o Miss Jovem Guarda, pretendemos iniciar uma tradição que ainda não existe em nosso município: escolher um rosto que seja a marca da Jovem Guarda, movimento cultural que marcou a vida e a carreira de Roberto”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas diretamente com a Casa de Cultura Roberto Carlos, pelo telefone (28) 3155 5257.

