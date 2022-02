Busto furtado em Cachoeiro é encontrado; avaliada em R$ 30 mil, estátua foi vendida por R$ 150

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 52

O busto do empresário José Félix Cheim, o “Chicrala”, foi encontrado nesta quinta-feira (24), abandonado em uma área ao lado do Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro. O caso aconteceu pouco tempo depois da Polícia Civil identificar o autor do crime. A peça foi encontrada quebrada.

Avaliada em R$ 30 mil, a estátua de José Félix Cheim foi furtada na madrugada da última segunda-feira (21), da avenida que leva seu nome, conhecida como Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PC, o suspeito de cometer o furto foi identificado, prestou depoimento e confessou o crime. Ele informou que vendeu a peça por R$ 150, para um atravessador.

A polícia também conseguiu identificar o segundo suspeito, que confirmou o fato e disse que revendeu o objeto para um ferro-velho. A equipe policial chegou ir até o local indicado pelo homem, mas o busto não havia sido localizado.

Busto de bronze furtado

O busto em homenagem ao empresário foi encomendado pela própria família, como forma de homenagem. A estátua foi inaugurada em setembro de 2003, para celebrar o centenário de nascimento de José Félix Cheim.

Foi o ex-vereador e advogado Higner Mansur quem percebeu a ausência do patrimônio público municipal e avisou aos familiares.

