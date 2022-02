Buscas por idosa que desapareceu em Muniz Freire entram no segundo dia

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 220

As buscas por Maria das Graças de Oliveira Machado, 70 anos, entram no segundo dia neste domingo (27). Equipes do Corpo de Bombeiros, policiais militares da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) e agentes da Defesa Civil Municipal de Muniz Freire procuram pela idosa que desapareceu na última quinta-feira (24).

Maria das Graças foi vista saindo de casa por volta das 11h00 e, depois disso, desapareceu. O companheiro dela estava trabalhando no momento em que Maria deixou a residência, que fica em Boa Esperança. Além de buscas a pé e cães farejadores, as equipes utilizam drones para tentar achar a idosa.

De acordo com a família de Maria das Graças, ela não tem vícios nem problemas mentais e também não tem desafetos. Eles não sabem o motivo de ela ter sumido e estão muito preocupados. Informações sobre o paradeiro de Maria podem ser passados por meio do 181 e não é preciso se identificar.

