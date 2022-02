Bebês maritaca caem do ninho, são resgatados e tiram foto "sorrindo" em Alegre

Por Redação - Redação 8

Três filhotes de Maritaca foram resgatados depois de caírem do ninho. O salvamento foi feito pela Polícia Militar Ambiental, em Alegre, no início de fevereiro. Os agentes resgataram os bichinhos, que ainda eram muito novos e estavam sem a plumagem, precisando de cuidados especiais. Assim, após duas semanas de tratamento e mais fortalecidos, as aves foram entregues ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) para serem cuidados por mais algum tempo e reinseridos em seu habitat natural, que fica no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça.

“Os filhotes estavam muito debilitados, um deles estava com um problema nas patas que o impossibilitava ele a ficar de pé. Os três poderiam morrer. Foi necessário colocar uma tala para firmar as patas da ave. Agora, bem alimentados e mais fortes a possibilidade deles sobreviverem é muito maior”, disse o sargento Wellington, que auxiliou no resgate dos filhotinhos.

As maritacas são aves muito comuns no Espírito Santo, gostam de voar em bando e são muito barulhentas. Pertencem à família dos psitacídeos e são consideradas “primas” dos periquitos e dos papagaios. E mais: elas possuem a capacidade de imitar diversos tipos de sons e até algumas palavras.

Por ser um animal silvestre da fauna brasileira é necessário licença do Iema para criação em casa. Ter uma ave dessas sem a devida licença pode acarretar em pena de detenção de seis meses a um ano, e multa segundo a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Denúncias podem ser por meio do telefone 181 ou do site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

