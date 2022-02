Atenção estudantes: começa nesta terça-feira (15) prazo para inscrição no Sisu

Por Basílio Machado - Basílio Machado 19

Começa nesta terça-feira (15) o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). É preciso prestar atenção na hora de escolher os cursos, porque o programa do Ministério da Educação (MEC) leva em conta a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, divulgadas na semana passada, para determinar se o candidato vai ou não obter aquela vaga.

Pode se inscrever no processo seletivo do primeiro semestre quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e tenha tirado nota superior a zero na redação. O candidato não pode ter participado da edição como “treineiro”, como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio.

As vagas ofertadas pelo Sisu são divididas entre aquelas exigidas pela Lei de Cotas, destinadas a alunos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e com deficiência; as destinadas às demais políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas e informadas pela instituição; e vagas destinadas à ampla concorrência.

O candidato não pode se inscrever em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

Cada candidato pode tentar uma vaga em até dois cursos. Ele pode, por exemplo, pleitear uma vaga em direito na Universidade Federal da Bahia e ainda concorrer a uma vaga de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Minas Gerais.

Para isso, no ato da inscrição do Sisu, o estudante precisa definir o curso prioritário, aquele que é a sua primeira opção, e a opção de curso secundária. A sinalização de um segundo curso não é obrigatória.

No entanto, caso o candidato esteja determinado a cursar direito na UFBA, por exemplo, ele pode se inscrever para o mesmo curso nas duas opções, alterando apenas o turno de interesse, caso a instituição disponibilize o curso em outro horário.

Vale lembrar que a nota de corte e a quantidade de vagas disponíveis são o que vai definir se o interessado conseguirá ou não aquela vaga.

As regras do processo seletivo de cada universidade, como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais, e o número de vagas já estão disponíveis para consulta no site do programa.

O estudante pode ser aprovado apenas em uma das opções de curso. Se for aprovado no curso tido como prioritário, o candidato deixa automaticamente a concorrência do segundo curso. Já se for aprovado para a segunda opção de curso, ele perde a chance de concorrer a uma vaga na primeira opção, não podendo, inclusive, se inscrever na lista de espera.

Com informações do Portal G1

