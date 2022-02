Assistente virtual facilita acesso a serviços da Prefeitura de Cachoeiro

Por Redação - Redação 11

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim contam com assistente virtual para solicitação de serviços e acesso a informações. A ferramenta funciona 24 horas, todos os dias da semana, e pode ser acessada por meio de um número de WhatsApp.

Com o número de WhatsApp do Cachoeiro Online (28 98803-9552), o cidadão consegue atendimento automatizado. Ao enviar uma mensagem, o robô que gerencia a tecnologia apresenta uma lista com vários serviços. Basta, então, digitar o número do serviço desejado para que seja fornecido, automaticamente, o link de acesso correspondente.

Além disso, na página Cachoeiro Online (www.cachoeiro.es.gov.br/online), o cidadão encontra os links de acesso e números de telefone dos principais serviços públicos, como Agência Virtual, Agendamento Online, Plantão de Farmácias, Ouvidoria e Sistema de Controle de Processos.

Ambas as ferramentas foram elaboradas pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa). Como destaque, somente a conta de WhatsApp já recebeu mais de 38 mil mensagens em pouco mais de 10 meses.

A novidade que chegará ainda nesse primeiro semestre de 2022 é o aplicativo Cachoeiro Online, que reunirá acesso aos diversos serviços virtuais da Prefeitura, incluindo o que já estão disponíveis pelo WhatsApp e site.

“Com as ferramentas do assistente virtual, o cidadão consegue esclarecer a maioria das suas dúvidas de como e onde acessar o serviço e receber o atendimento que deseja”, explica Elcio Paes de Sá Neto, coordenador executivo de Tecnologia da Informação de Cachoeiro.

“Procuramos sempre novas formas de facilitar o acesso do cidadão aos serviços da Prefeitura de Cachoeiro. Especialmente durante esse período de pandemia, intensificamos o trabalho para permitir a resolução de problemas a distância. A pandemia vai passar e a necessidade de distanciamento não será mais uma realidade, porém, as ferramentas e facilidades digitais ficarão como legado para os cachoeirenses”, destaca o prefeito Victor Coelho.

