Aprovada estadualização do trecho da rodovia entre Conceição do Castelo e Afonso Cláudio

Na sessão ordinária desta quarta-feira (23), os deputados estaduais aprovaram duas propostas que incluem no plano rodoviário estadual um trecho de rodovia federal (entre Afonso Cláudio e Conceição do Castelo) e uma estrada municipal (que vai de Colatina a Linhares). A justificativa é promover melhorias nas vias.

O Projeto de Lei (PL) 29/2022, do Coronel Alexandre Quintino (PSL) prevê que o Estado assuma trecho da BR-484, entre Afonso Cláudio e Conceição do Castelo. A via de 33 quilômetros passa pelo Distrito de Piracema, em Afonso Cláudio, e conecta a rodovia ES-165 à BR-262.

Já o PL 55/2022, prevê a estadualização da estrada que margeia o Rio Doce pelo lado sul, começando no polo de Bebedouro, em Linhares, e terminando no polo de Maria Ortiz, em Colatina. A matéria é assinada pelos deputados Marcos Garcia (PV) e Luiz Durão (PDT).

Nos dois casos, o objetivo é que o governo do Estado assuma todas as despesas de manutenção e melhorias. Quintino lembrou que parte do trecho da BR-484 não é asfaltada.

Ambos os projetos haviam recebido pedido de prazo para serem analisados na Comissão de Infraestrutura, na qual o relator, deputado Alexandre Xambinho (PL), acabou apresentando emendas com teor similar, acatadas também pelo colegiado de Finanças.

As mudanças dão nova redação ao artigo 1º e, em linhas gerais, incluem os trechos rodoviários no plano rodoviário estadual – o texto original das matérias autorizava o governo a receber tais vias.

Com informações da Ales

