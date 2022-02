Aplicação de novo asfalto na Linha Vermelha em Cachoeiro é iniciada

Por Redação - Redação 23

Teve início nesta segunda-feira (21) a aplicação do asfalto novo na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, no trecho entre o Tonny Lanches e a subida para a avenida Jones dos Santos Neves (entrada do bairro São Francisco de Assis). A previsão é de que o trabalho seja concluído até sexta-feira (25).

Por conta das intervenções, os veículos que estiverem trafegando do BNH ou do IBC em direção ao Centro precisarão desviar pela rua Santino Samuel de Aguiar (em frente ao Tonny Lanches) e pegar o trecho da avenida Jones dos Santos Neves que está em mão dupla.

O ponto de parada de ônibus da Linha Vermelha que fica próximo à entrada do bairro São Francisco de Assis permanece temporariamente deslocado, em 150 metros, para a avenida Jones dos Santos Neves, em frente à loja Mundo das Tintas.

Aplicação do recapeamento

O trabalho de recapeamento é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, via processo licitatório, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras (Semo) e conta com recursos do Governo do Estado do Espírito Santo. Ao todo, 19 vias públicas receberão os serviços, que já alcançaram mais de 3 quilômetros em extensão.

“A Linha Vermelha é uma das principais vias de Cachoeiro, e esse trecho necessita desses reparos. Estamos fazendo as ações com a máxima celeridade e procurando causar o menor transtorno possível para quem trafega pela região”, destacou o secretário municipal de Obras, Rodrigo de Almeida Bolelli.

Obra de nivelamento

A subida de acesso à Jones dos Santos Neves pela Linha Vermelha (em frente a Revil Auto Elétrica) continua interditada para obras de nivelamento. Apesar dos atrasos devido aos períodos chuvosos, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) segue trabalhando no local e deverá concluir os serviços em breve.

