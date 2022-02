Aniversário do Rei: Cachoeiro lança concursos e seleciona cantoras para show

Por Redação - Redação 16

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim lançou, nesta segunda-feira (21), mais três editais relativos a eventos que irão compor o ‘Aniversário do Rei’, programação que será realizada em abril, em comemoração aos 81 anos do cantor Roberto Carlos.

O edital 002/2022 selecionará cantoras para participarem da atração musical “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro”, a ser realizada no dia 16 de abril de 2022, às 18h, na Praça de Fátima, para homenagear o cantor cachoeirense com a execução de seus maiores sucessos pelas vozes femininas escolhidas.

As interessadas, que devem ter mais de 18 anos, precisam enviar a ficha de inscrição para o e-mail [email protected], até o dia 31 de março.

A seleção será realizada por uma comissão própria da Semcult, que avaliará aspectos técnicos e artísticos dos materiais anexados. As cantoras escolhidas receberão um cachê de R$ 600 pela apresentação.

Também como parte da programação especial, o concurso “Minha História Com o Rei” ganhará mais uma edição neste ano. O objetivo é fazer as pessoas de todo o país recordarem momentos e partilharem histórias que tenham vivenciado ao som das músicas e filmes do cantor cachoeirense, considerado o Rei da música popular brasileira.

Para participar, o fã, com idade superior a 18 anos, deve gravar um vídeo, de até 45 segundos, relatando como se tornou admirador do artista ou como o Rei marcou a sua vida. Em seguida, o material precisa ser postado no site concursodefas.cachoeiro.es.gov.br, até o dia 27 de março, com a hashtag “#aniversariodorei2022cachoeiro”. Na página, o público escolherá, por voto, o ganhador.

O vencedor terá direito a uma viagem até Cachoeiro de Itapemirim, para participar do City Tour Afetivo ao Rei, que acontecerá no dia 16 de abril.

Concursos de covers

Outro tradicional evento que marcará o mês de aniversário de Roberto Carlos será a edição 2022 do “Prêmio Zunga”, concurso nacional de covers do cantor, que acontecerá no dia 16 de abril, às 19h, na Praça de Fátima. Pode participar qualquer cidadão brasileiro, com idade acima de 18 anos.

O prazo para inscrição vai até o dia 31 de março. Além do preenchimento dos seus dados pessoais, o candidato deverá indicar um link do YouTube, contendo um vídeo de demonstração de uma performance do artista, com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos a 3 minutos.

O concurso vai ocorrer do seguinte modo: haverá uma etapa prévia de seleção, com a Comissão Permanente para Avaliação de Propostas de Editais, que identificará os dez candidatos que vão participar da fase final.

O vencedor receberá, como prêmio, a quantia de R$ 3,5 mil. Já o segundo e terceiro colocados receberão, respectivamente, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil.

Mais detalhes sobre como participar dos três concursos podem ser conferidos nos seus respectivos editais, disponíveis em: https://www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

“O mês de abril é sempre muito especial para Cachoeiro, pois celebramos o nascimento de um grande ídolo, filho da nossa terra, o Rei Roberto Carlos. Preparamos uma programação diversificada, com o objetivo de exaltar vários aspectos da carreira do Roberto e, também, de movimentos culturais ligados a ele, como a Jovem Guarda. Convidamos todos a participarem desses eventos tão importantes para a identidade cultural e para a atividade turística do nosso município”, ressaltou a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Concurso Miss Jovem Guarda 2022

Também dentro do Aniversário do Rei, a Semcult realizará, no dia 1 de abril, a primeira edição do concurso Miss Jovem Guarda. O evento acontecerá no Circo da Cultura, localizado na Praça de Fátima, a partir das 18h.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de março, de acordo com as instruções contidas no edital 001/2022.

Para participar, as mulheres interessadas devem ter mais de 18 anos e residir em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a eleita, que receberá um prêmio de R$3 mil, deverá ter disponibilidade para participar dos demais eventos da programação de aniversário de Roberto Carlos.

