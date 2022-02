Anchieta pode ter controle de acesso aos balneários durante o Carnaval

Por Redação - Redação 43

Advertisement

Advertisement

Nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Anchieta publicou um novo Decreto, estabelecendo regras para o período de Carnaval, e também de novas medida para conter o avanço da Covid-19. De acordo com o documento, a administração municipal poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período os dias de Carnaval.

Continua depois da publicidade

Conforme o novo decreto, fica proibida também a concentração de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado, e a realização de shows artísticos, incluindo as marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, entre outros.

O decreto proíbe a venda de bebidas alcoólicas, nas vias e praças do município, por pessoas físicas ou ambulantes, que não possuem a devida autorização do poder público. As vedações também são destinadas aos hotéis, pousadas, bares, restaurantes e quiosques, especialmente os localizados nos balneários do município

As determinações levam em consideração a expectativa do recebimento de um grande número de turistas nos balneários de Anchieta durante a temporada da maior festa popular brasileira, e o crescente número de novos casos positivados de Covid-19 no município, em decorrência do surgimento da variante Ômicron.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].