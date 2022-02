Anchieta amplia e faz melhoria no sistema de tratamento de esgoto

Por Redação - Redação 4

Anchieta irá ganhar ampla melhoria no sistema de tratamento de esgoto. É que o governo do Estado autorizou na semana passada o início das obras para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Anchieta e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena.

Por solicitação da Prefeitura de Anchieta, o governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), está investindo mais de R$ 11,3 milhões no município com essas obras. Ao todo, mais de 19 mil pessoas serão beneficiadas com o serviço de saneamento, segundo a Cesan.

As obras de melhorias do sistema vão promover o aumento da capacidade das unidades operacionais, como por exemplo, ampliação da ETE Anchieta, aumento do diâmetro de adutoras e redes existentes e da vazão, que será de 41,70 litros por segundo.

Os logradouros e bairros da sede do município de Anchieta que serão beneficiados com a ampliação são: Alvorada, Anchieta, Antônio Pedro Tavares, Cantagalo, Centro, Dom Helvécio, Jardim das Oliveiras, João XXIII, Justiça, Justiça II, Morro da Penha, Oliveira, Otávio Manoel de Oliveira, Ponta dos Castelhanos, Portal de Anchieta, Porto de Cima, Praia do Coqueiro e Vila Residencial Anchieta.

Já a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Iriri, Inhaúma e Santa Helena, prevê ligações intradomiciliares e prediais, três elevatórias e a extensão da rede coletora, que vão melhorar a prestação de serviços ofertados à população dessa região e adjacências.

“O governo do Estado é nosso grande parceiro, destinando recursos e obras para garantir a qualidade de vida de nossa população”, destacou o prefeito Fabrício Petri.

A previsão, segundo informações do governo do Estado, é que as obras sejam concluídas entre os meses de dezembro de 2022 e março de 2023.

