Amigos fazem vaquinha para ajudar professora de Marataízes que está com câncer raro

Uma vaquinha está sendo feita para ajudar Aliciane Orechio Nunes de Souza, de 39 anos. Professora, esposa e mãe de uma menina linda de cinco anos, Aliciane vem passando por momentos difíceis para conseguir fazer seu tratamento. Moradora de Marataízes, ela descobriu, em 2018, que estava com melanona, que é um câncer raro de pele, em estágio 4.

A doença chegou de forma sorrateira. Dois anos antes do diagnóstico correto, uma mancha apareceu em uma de suas unhas. Ela chegou a ir ao médico e foi feito um tratamento achando que era fungo, a unha precisou ser arrancada e logo o problema foi solucionado. Pelos menos foi o que pensaram

Dois anos depois, uma mancha surgiu em sua virilha, após exames foi detectado que se tratava de uma metástase do câncer de pele e, aí sim, foi identificado que esse “fungo” inicial, na verdade já era o primeiro sinal de algo muito maior.

De lá para cá foram anos de tratamentos e cirurgias. Em 2020, após as manchas se espalharem por todo o corpo, Aliciane participou de uma pesquisa sobre medicação de imunoterapia, no Instituto Nacional de Câncer (INCA), que infelizmente, não teve sucesso.

Recentemente, um novo medicamento foi indicado. Segundo os médicos, esse é a última esperança de cura para ela e, sem essa medicação, as chances da Aliciane diminuem muito. O tratamento custa R$ 70 mil por mês e o tempo de duração, varia de acordo com a reação que o corpo dela vai apresentar.

Ação judicial

Em outubro de 2021, Aliciane precisou entrar com uma ação judicial, para que o Governo do Estado do Espírito Santo fornecesse o tratamento. No início de dezembro do mesmo ano, a juíza determinou a compra da medicação, dando um prazo de 50 dias. Recentemente, o limite venceu e o Estado, entrou com um pedido solicitando mais 50 dias.

Em quanto isso, ela continua sofrendo com os sintomas que a doença tem causado. Um deles, é uma forte anemia que desenvolveu, que a obriga fazer transfusões de sangue semanalmente, às vezes, até duas vezes por semana.

O jornalismo do Aqui Notícias procurou o Governo do Estado e, em nota, a Secretaria da Saúde esclareceu que o medicamento solicitado não é padronizado pelo SUS, mas que adotou todas as medidas possíveis para garantir o medicamento para a paciente. Ressaltou ainda que já foi dada ordem de fornecimento da compra e no próximo dia 21 o medicamento chegará ao Estado e será disponibilizado.

Vaquinha

Cansados de esperar, pessoas próximas de Aliciane resolveram ajudar. Um grupo de professores de Marataízes e amigos que se formaram com ela na faculdade criaram uma vaquinha on-line, para conseguir recursos para o tratamento. E qualquer pessoa pode ajudar nessa campanha de solidariedade.

As doações podem ser feitas através do Pix pelo CPF: 09764005705 ou pelo link http://vaka.me/2667465.

