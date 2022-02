Americanas perde quase R$ 2 bilhões em valor de mercado com site fora do ar

Por Redação - Redação 8

A Americanas S.A. perdeu quase R$ 2 bilhões em valor de mercado com a instabilidade nos sites da Americanas, do Submarino e do Shoptime, de acordo com a consultoria especializada Economática. O grupo terminou o pregão da última segunda-feira (21) avaliado em R$ 27,9 bilhões.

Houve queda de R$ 1,97 bilhão no valor de mercado da empresa em relação à sexta-feira (18), quando estava em cerca de R$ 29,9 bilhões. As ações do grupo caíram mais de 6% depois que os sites das três marcas saíram do ar.

A instabilidade nas páginas da Americanas e do Submarino começou na manhã do último sábado (19), mas a situação foi normalizada na tarde daquele dia. O grupo afirmou que tirou parte de seus servidores do ar porque identificou um “risco de acesso não autorizado”.

No domingo (20), os sites voltaram a ficar fora do ar. Desta vez, a Americanas S.A. afirmou que voltou a suspender parte dos servidores após identificar um acesso não autorizado. As páginas seguem indisponíveis desde então.

Americanas diz que entregas podem atrasar

Os perfis da Americanas, do Submarino e do Shoptime nas redes sociais passaram a informar que a indisponibilidade das páginas poderá prejudicar a entrega de pedidos.

“Todos os pedidos serão entregues, mas por conta das instabilidades do site, poderão haver atrasos”, explicou a Americanas para um usuário no Twitter.

Os clientes do Submarino e do Shoptime recebem as mesmas mensagens no Twitter. As lojas também apresentam o aviso de que suspenderam parte dos servidores do ambiente de e-commerce por questões de segurança.

