Alegre zera taxa de IPTU e ITBI e concede desconto de 50% no ISS para novas empresas

Por Basílio Machado - Basílio Machado 24

Os novos empreendedores que se instalarem no município de Alegre não irão pagar IPTU e nem ITBI e terão desconto expressivo no Imposto Sobre Serviços (ISS) por cinco anos, podendo renovar os benefícios por mais cinco. A Lei Municipal Nº 3678/2021 que criou os incentivos fiscais foi aprovada no apagar das luzes de 2021 pela Câmara de Vereadores, em 20 de dezembro, na última sessão do ano.

A expectativa do prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, é de que a redução da carga tributária contribua para a atração de novas empresas ao município. Segundo o prefeito, mesmo com a renúncia fiscal, as medidas vão trazer vantagens para a arrecadação.

“Quando o governo municipal reduz a alíquota de IPTU, ISS e ITBI para atrair uma empresa, passa a contar com uma nova arrecadação de imposto. Ou seja, a empresa que não estava instalada no município contribuirá com uma alíquota menor, mas não deixará de contribuir e a cidade aumentará sua receita a partir dessa nova contribuição” – disse Nirrô.

Outro benefício dos incentivos concedidos seria o aumento de postos de trabalho formais em Alegre. “É importante lembrar que, ao adotar essa política, seja de desconto, redução, ou isenção da alíquota, o município estará atraindo novas empresas e gerando mais empregos. Ao gerar mais empregos, gera-se também mais renda para a região” – frisou o prefeito.

As ações ortodoxas para atrair empresas propostas pelo Executivo Municipal não se limitam aos incentivos fiscais. A prefeitura também dará prioridade aos novos empreendimentos no trâmite legal dos processos junto à Administração Pública.

Em outra ponta, o município implantou o que chama de Impostos Digitais, facilitando aos contribuintes residentes ou não no município o acesso à emissão dos boletos e retirada de documentos, otimizando custos e reduzindo a burocracia.

“Implantamos também a validação da Certidão Negativa on line. Dessa forma, através do site da Prefeitura, qualquer cidadão ou empresa pode fazer a verificação e autenticação da certidão no próprio site. Também já estamos disponibilizando no site os boletos de alvarás do exercício de 2022, com a opção de pagamento via PIX de qualquer boleto gerado na prefeitura” – informou a PMA.

