Adolescente de 16 anos é detido suspeito de tráfico de drogas em Venda Nova do Imigrante

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais militares nesta terça-feira (1), suspeito de tráfico de drogas, em Venda Nova do Imigrante. Outros dois adolescentes, ambos de 17, também foram detidos.

De acordo com a PM, durante patrulhamento pela rua José Minete, os três rapazes que estavam sentados em um meio fio demonstraram nervosismo ao ver a viatura. Eles foram abordados, mas naquele momento, nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes.

O suspeito de 16 anos, no entanto, disse aos policiais que traficava e que havia escondido uma carga de cocaína em meio a uma mata da região. Os policiais foram ao local, mas a sacola apontada pelo garoto estava vazia.

Com autorização do suspeito, as equipes foram até a casa dele e encontraram cerca de R$ 870, um caderno com anotações do tráfico e uma arma falsa. Eles ficaram à disposição da Justiça e do Ministério Público.

