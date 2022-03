Brasil tem 80,35% da população vacinada com ao menos a primeira dose contra covid

Por Estadão - Estadão 9

O número de pessoas que receberam ao menos a primeira dose de vacinas contra covid-19 chegou nesta segunda-feira, 28, a 172.606.036, o que corresponde a 80,35% da população. Já com duas doses ou dose única, agora são 155.168.678 de habitantes do País, o equivalente a 72,23% do total.

O Brasil registrou a aplicação de 715,1 mil novas doses de vacinas contra o coronavírus nas últimas 24 horas, conforme dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Foram administradas nesta segunda 153.346 primeiras doses, 208.470 segundas doses, 2.116 doses únicas e 351.191 doses adicionais.

Ao todo, 64,4 milhões de pessoas já foram vacinadas com doses de reforço. Podem tomar a terceira dose pessoas que receberam a segunda dose há ao menos quatro meses. Não há informações, porém, sobre quantas pessoas já estariam aptas a receber essa aplicação e que ainda não buscaram os postos.

As quartas doses, por sua vez, são indicadas pelo Ministério da Saúde apenas para pessoas imunossuprimidas, com 12 anos ou mais, que também já foram vacinadas com a última aplicação há mais de quatro meses.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio, 8,9 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 43,34% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou a população: com ao menos a primeira dose, são 88,11% dos habitantes. Já 81,03% receberam duas doses ou dose única da vacina anticovid.

