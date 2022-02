Antes de sair da casa, Tiago Abravanel assumiu não saber jogar o 'BBB 22'

Por Estadão - Estadão 6

Após apertar o botão para desistir do Big Brother Brasil, Tiago Abravanel precisou reafirmar sua decisão no confessionário. O discurso do ex-brother foi exibido pela TV Globo no programa deste domingo, 27, e divulgado nas redes sociais .

“Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar, com o meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar”, disse ele.

Tiago também afirmou que foi bom conhecer os outros participantes, mas que a participação dele dentro do programa se encerraria naquele momento: “Eu desejo sair do BBB 22”.

Em nota, a TV Globo informou que não entrará nenhum outro participante no lugar do cantor. “A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Tiago Abravanel não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes.”

Tadeu Schmidt comenta jogo de Tiago

O apresentador Tadeu Schmidt voltou ao Fantástico para comentar o episódio de desistência. “Hoje à tarde, o Tiago Abravanel apertou o botão de desistência e deixou o programa, pegou os outros participantes de surpresa.”

Ele aproveitou também para falar sobre as falhas no jogo do participante que resultaram nessa decisão.

“Na verdade, esse é o desfecho da história que ele próprio escolheu dentro do BBB. Durante o tempo em que esteve na competição, Tiago nunca escondeu a dificuldade que ele tinha de jogar esse jogo.”

Tadeu pontuou como o cantor não queria se resumir a um grupo e dizia que priorizada as relações. “Ele conseguiu mesmo se relacionar bem com a casa inteira, ser querido por todos. Mas isso não fez com que o Tiago criasse alianças fortes, capazes de protegê-lo.”

