Recuperado de covid-19, Gustavo Gómez treina e reforça o Palmeiras na Recopa

O técnico Abel Ferreira ganhou um reforço de peso para a decisão da Recopa Sul-Americana. O zagueiro Gustavo Gómez cumpriu o protocolo de isolamento após ser diagnosticado com covid-19 e treinou normalmente na Academia de Futebol nesta segunda-feira. O paraguaio foi liberado pelo departamento e se juntará ao elenco na busca pelo título.

Gustavo Gómez perdeu os dois últimos embates do Palmeiras. Ele ficou de fora no jogo de ida da Recopa, contra o Athletico, que terminou com um empate por 2 a 2, e do duelo contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, no último domingo. O jogo ficou no 0 a 0.

“Fiquei triste por ter ficado fora do primeiro jogo, mas acontece. Graças a Deus, estou bem, fiquei o tempo todo assintomático, voltei a treinar e agora é trabalhar bem para o jogo de quarta”, afirmou Gómez.

O defensor ainda ressaltou a importância de conquistar o torneio, perdido pelo Palmeiras na temporada passada. “É muito legal sempre estar jogando finais, brigando por títulos, e agora é um que o Palmeiras ainda não tem. Nós queremos ganhar muito para seguir escrevendo nossa história no clube e vamos fazer o nosso melhor. Sei que a Família Palmeiras vai comparecer em peso e somos muito gratos por ter essa torcida maravilhosa com a gente sempre apoiando e isso vai ser muito importante”, disse o camisa 15.

Além de Gustavo Gómez, o técnico Abel Ferreira vive a expectativa de poder contar com o meia Gustavo Scarpa, que deu sequência ao processo de transição física nesta terça-feira. Ele trabalhou com o restante do grupo grande parte do tempo, diferente do volante Gabriel Menino, em recuperação de um uma entorse no tornozelo direito.

Com isso, o Palmeiras deve entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony e Dudu.

