EUA informam suspensão de embaixada na capital de Belarus

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, informou nesta segunda-feira, 28, a suspensão das operações da Embaixada dos Estados Unidos em Minsk, em Belarus, e a autorização da saída voluntária de funcionários não emergenciais e familiares da Embaixada em Moscou, na Rússia.

Continua depois da publicidade

“Tomamos essas medidas devido a questões de segurança decorrentes do ataque não provocado e injustificado das forças militares russas na Ucrânia. O Departamento de Estado ajusta continuamente sua postura nas embaixadas e consulados em todo o mundo de acordo com sua missão, o ambiente de segurança local e a situação da saúde. Em última análise, não temos prioridade maior do que a segurança dos cidadãos americanos, e isso inclui nosso pessoal do governo dos Estados Unidos e seus dependentes servindo em todo o mundo”, afirmou Blinken, em comunicado.

Bruna Camargo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].