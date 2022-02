Ataque russo é ilegal e fere arquitetura de segurança, diz Valdis Dombrovskis

Por Estadão - Estadão 6

A “ilegal e bárbara” invasão da Rússia à Ucrânia é um ataque que ultrapassa a fronteira ucraniana e ameaça toda a arquitetura de segurança da Europa, segundo afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, durante sessão do Comitê do Parlamento Europeu para o Comércio Internacional nesta segunda-feira.

Neste contexto, a UE deve aplicar todos os instrumentos disponíveis para frear a agressão russa e apoiar a Ucrânia “politicamente, militarmente, financeiramente e com ações humanitárias”, disse.

As sanções aplicadas pelo bloco contra a Rússia vão “enfraquecer a base econômica do país, privá-la de tecnologias e mercados críticos e reduzir sua capacidade de financiar a guerra”, segundo Dombrovskis, que prometeu continuar com sanções se a Rússia se recusar a cessar sua agressão.

O vice-presidente, no entanto, admitiu que as medidas poderão afetar a economia europeia, como com maior inflação, menor crescimento econômico e turbulências nos mercados financeiros. “Mas é um preço que vale a pena pagar pela defesa da democracia e da paz. E o direito das nações europeias de determinar seus próprios destinos”, completou.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

