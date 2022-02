PIB da Índia tem expansão anual de 5,4% no trimestre até dezembro de 2021

Por Estadão - Estadão 7

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 5,4% na comparação anual do terceiro trimestre fiscal de 2022, que se estendeu de outubro e dezembro de 2021, segundo informou o Ministério de Estatísticas indiano nesta segunda-feira, 28.

O resultado representa uma aceleração ante a expansão anual do mesmo período do ano fiscal de 2021, de 0,4%, mas também mostra uma desaceleração em comparação com o desempenho do trimestre fiscal imediatamente anterior, quando a economia indiana cresceu 8,4%.

