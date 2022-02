Botafogo vence São Bernardo e segue na briga pela classificação

Por Estadão - Estadão 8

O Botafogo entrou de vez na briga pela classificação às quartas de final do Paulistão, ao ganhar do São Bernardo, por 1 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Santa Cruz, pela nona rodada do campeonato.

A primeira vitória como mandante coloca o Botafogo na terceira colocação do Grupo C, com 15 pontos, um a menos que o vice-líder Mirassol. No Grupo B, o São Bernardo estacionou nos 14 pontos e pode perder a liderança para o São Paulo, que nesta segunda-feira enfrenta o Água Santa, em Diadema.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Botafogo, que chegou a desperdiçar uma chance incrível com Bruno Michel. Com o gol aberto, o atacante finalizou em cima de Matheus Salustiano. Mas o time não se abateu e abriu o placar aos 46 minutos. Dudu Hatamoto arriscou de fora da área e contou com ajuda do goleiro Júnior Oliveira.

Com uma postura mais ofensiva, o São Bernardo partiu para cima do Botafogo, mas tinha dificuldades para achar espaço na defesa adversária. Tanto que as melhores oportunidades do segundo tempo foram dos donos da casa.

Jean Victor cobrou falta com precisão e Júnior Oliveira impediu o segundo gol. Na sequência, Luketa desviou cruzamento vindo da esquerda e viu a bola explodir na trave.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela décima rodada. O Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o São Bernardo recebe o Mirassol, às 18h30, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 SÃO BERNARDO

BOTAFOGO – Deivity; Tárik, Joseph e Joaquim Henrique; Marlon, Fillipe Soutto, Emerson Santos e Jean Victor; Bruno Michel (Luketa), Dudu Hatamoto (João Lucas) e Tiago Reis (Rafael Tavares). Técnico: Leandro Zago.

SÃO BERNARDO – Júnior Oliveira; Matheus Salustiano, Joílson (Ravanelli) e Ligger (Ruan); Gabriel Inocêncio (Lucas Ferron), Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Silvinho (João Carlos), Matheus Davó (Rafinha) e Paulinho Moccelin. Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS – Dudu Hatamoto, aos 46 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO – Pablo Rodrigo Soares de Oliveira

CARTÕES AMARELOS – Dudu Hatamoto e João Lucas (Botafogo); Matheus Salustiano, João Carlos e Ligger (São Bernardo).

RENDA E PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

