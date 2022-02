Defesa vai mal e Botafogo é derrotado pela Portuguesa por 5 a 3 no Carioca

Por Estadão - Estadão 10

O Botafogo sofreu uma dura derrota por 5 a 3 para a Portuguesa, neste domingo à noite, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com uma péssima atuação do setor defensivo, o time alvinegro perdeu pela segunda vez consecutiva no ano – havia sido batido no clássico contra o Flamengo.

Como consequência do resultado negativo, o Botafogo não conseguiu a classificação antecipada às semifinais da competição. Com 16 pontos, segue na quarta posição e tem cinco pontos a mais que a própria Portuguesa, que assumiu a quinta posição. Faltam apenas duas rodadas e, mesmo com o vexame deste domingo, o clube alvinegro está mais perto da vaga.

Em campo, a atuação desastrosa começou logo no primeiro minuto de jogo. O lateral Watson entrou livre pela direita e cruzou rasteiro na pequena área. O zagueiro Joel Carli cortou para trás e fez gol contra.

Em desvantagem, o Botafogo buscou mais o ataque e teve suas chances para empatar. Não conseguiu e viu Watson marcar um belo gol, aos 40 minutos, depois de driblar Victor Marinho na área e chutar cruzado sem chances para o goleiro paraguaio Gatito Fernández.

A reação botafoguense foi imediata e o empate foi obtido ainda antes do intervalo. Aos 42 minutos, Erison apareceu livre na área e aproveitou um cruzamento rasteiro da direita. Aos 46, foi a vez de Matheus Nascimento marcar depois de um rebote dado pelo goleiro Carlão na grande área.

DESASTRE NA DEFESA – O segundo tempo foi de deixar o torcedor botafoguense preocupado. Novamente no primeiro minuto a Portuguesa conseguiu o gol. Desta vez com uma falha gritante de Gatito, que saiu mal do gol e permitiu que Bruno Santos marcasse de cabeça.

Sem forças para reagir, o Botafogo virou presa fácil para os contragolpes da Portuguesa. Em dois deles a equipe da Ilha do Governador ampliou o placar para 5 a 2. O quarto foi de Miller, aos 23 minutos, e o quinto de João Paulo, aos 37. Matheus Nascimento ainda fez mais um, aos 46, apenas para evitar a goleada.

O Botafogo terá agora uma semana inteira para se preparar para a próxima partida pelo Campeonato Carioca, que será contra o Volta Redonda, no próximo dia 7, no estádio do Engenhão, também no Rio. A Portuguesa jogará contra o Nova Iguaçu, fora de casa, no dia 12.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 5 x 3 BOTAFOGO

PORTUGUESA – Carlão; Watson (João Paulo), Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Netinho (Patrick), Jhonnatan e Cafu (Miller); Romarinho (Joazi), Bruno Santos (Júnior Pirambu) e Rafael Pernão.Técnico: Toninho Andrade.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Victor Marinho (Jefinho); Fabinho (João Vitor), Kayque (Breno), Chay e Ronald (Erison); Raí e Matheus Nascimento.Técnico: Lúcio Flávio (interino).

GOLS – Joel Carli (contra), a 1, Watson, aos 40, Erison, aos 42, e Matheus Nascimento, aos 46 minutos do primeiro tempo; Bruno Santos, a 1, Miller, aos 23, João Paulo, aos 37, e Matheus Nascimento, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego da Silva Lourenço.

CARTÕES AMARELOS – Sanchez e Netinho (Portuguesa-RJ); Ronald (Botafogo).

RENDA – R$ 39,600,00.

PÚBLICO – 1.613 pagantes (1.758 no total).

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

