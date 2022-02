De olho na Recopa, reservas do Palmeiras jogam mal e só empatam em Limeira

Por Estadão - Estadão 8

Sob um sol escaldante do domingo de carnaval em Limeira, no Interior do Estado, Internacional e Palmeiras fizeram um jogo ruim e não saíram de um empate sem gols no estádio Major Levy Sobrinho. O resultado não muda nada na vida do Alviverde, que agora parte para mais uma disputa de título no meio da semana.

Com a classificação para as quartas de final do Paulistão muito bem encaminhada, o técnico português Abel Ferreira não pensou duas vezes e resolveu poupar seus jogadores titulares para a partida contra a Inter de Limeira – o Alviverde decide na próxima quarta-feira o título da Recopa Sul-Americana, quando recebe no Allianz Parque o Athletico-PR e precisa de uma vitória simples para ficar com a taça.

No primeiro lance do jogo, quase a Inter de Limeira abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola passou por toda a área palmeirense e Celsinho pegou o rebote e cruzou novamente. Matheus Mancini subiu e cabeceou no canto, mas Marcelo Lomba se esticou e fez grande defesa.

O Palmeiras tentava se reorganizar em campo, mas o time parecia sentir o forte calor. No ataque, Breno Lopes caía pela direita e Wesley pela esquerda, com Navarro e Deyverson jogando mais centralizados. Zé Raphael e Patrick de Paula ficavam mais pelo meio. Mesmo com a clareza do posicionamento, faltava a velocidade no passe para o time ter agressividade.

A Inter de Limeira também não jogava bem, mas ao menos tentava ser mais incisiva em suas jogadas de ataque. Aos 37, a equipe do Interior colocou velocidade no ataque. Tito partiu pela esquerda e cruzou para Ronaldo Silva, que bateu firme para o gol, mas a bola passou por cima da meta defendida por Marcelo Lomba.

O Alvinegro chegou com perigo mais uma vez aos 46, quando Lima arriscou de fora da área, mas mais uma vez Marcelo Lomba estava muito bem colocado e pulou no canto para fazer outra boa defesa.

O Palmeiras voltou melhor para a segunda etapa. Aos seis minutos, Wesley recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Dois minutos depois, surgiu a melhor chance do Palmeiras na partida até então. Em um contra-ataque, a bola sobrou limpa para Raphael Navarro pela direita do ataque. Ele correu com a bola e entrou na área com boa chance de finalizar e finalmente fazer seu primeiro gol com a camisa alviverde. Ele também poderia cruzar para Wesley, que entrava pelo meio livre de marcação, mas não fez uma coisa e nem a outra – bateu torto para o gol e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 13 minutos, foi a vez de Patrick de Paula arriscar. Ele recebeu pelo meio e, livre de marcação, se ajeitou e bateu firme para o gol, mas a bola passou por cima do travessão.

Abel Ferreira começou a mexer no time por volta dos 15 minutos e mandou Atuesta e Gabriel Verón para o jogo. Aos 19, Deyverson recebeu na entrada da área e bateu firme de pé direito, mas a bola foi no meio do gol, facilitando a vida do goleiro Lucas Frigeri.

Os atacantes Giovani e Rony também foram para o jogo. O Palmeiras conseguiu ficar mais com a bola no ataque e teve mais duas boas chances para marcar o gol da vitória. Primeiro com Navarro, que recebeu na frente, driblou o goleiro, mas na hora da finalização o zagueiro da Inter chegou e mandou a bola para escanteio.

Depois, após a cobrança do tiro de canto, o volante colombiano Atuesta subiu bem e cabeceou, mas a bola passou à direita da meta da equipe de Limeira. Foi a última chance de gol do jogo. Pelo Paulistão, a próxima partida do Palmeiras será no próximo domingo, às 16h, contra o Guarani no Allianz Parque. Já a Inter volta a campo no mesmo dia, mas às 18h30, quando encara o Novorizontino em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X PALMEIRAS

INTER DE LIMEIRA – Lucas Frigeri; Celsinho (Renato Cajá), Rodolpho Filemon, Matheus Mancini (Diego Tavares) e Tito (Rafael Carioca); Léo Duarte, Jhony Douglas, Lima e Matheus Galdezani (Xandão), Ronaldo Silva e Osman (Geovane). Técnico: Vinicius Bergantin.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Mayke, Renan, Kusevic e Jorge; Patrick de Paula (Pedro Bicalho) e Zé Rafael (Atuesta); Wesley (Gabriel Veron), Breno Lopes (Giovani), Deyverson (Rony) e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS – Celsinho e Giovane.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

