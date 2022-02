BP vai se desfazer de sua participação de 19,75% na estatal russa Rosneft

Por Estadão - Estadão 8

O conselho da multinacional britânica BP anunciou, neste domingo, 27, que a empresa irá se desfazer da sua participação na petrolífera estatal russa Rosneft “com efeito imediato”, após a invasão da Ucrânia. A empresa detém uma participação de 19,75% na Rosneft desde 2013.

Além disso, o CEO da BP, Bernard Looney, se demitiu do conselho da Rosneft. Outro diretor da Rosneft nomeado pela BP, Bob Dudley, também se retirou do colegiado.

“As renúncias exigirão que a BP altere seu tratamento contábil de sua participação acionária na Rosneft e, como resultado, espera relatar um encargo não caixa relevante com seus resultados do primeiro trimestre de 2022, a serem divulgados em maio”, afirma a empresa em comunicado.

“O ataque da Rússia à Ucrânia é um ato de agressão que está tendo consequências trágicas em toda a região. A BP opera na Rússia há mais de 30 anos, trabalhando com brilhantes colegas russos. No entanto, esta ação militar representa uma mudança fundamental. A holding Rosneft já não está alinhada com o negócio e a estratégia da BP e agora é decisão do conselho de administração sair da participação do BP na Rosneft”, disse o presidente do conselho de administração da BP, Helge Lund.

O CEO da companhia, Bernard Looney, acrescentou: “Estou convencido de que as decisões que tomamos como conselho não são apenas a coisa certa a fazer, mas também são do interesse de longo prazo da BP”.

