Tkach menciona Brasil no apoio à Ucrânia na guerra e na Assembleia Geral da ONU

A Ucrânia espera que o Brasil mantenha o apoio ao país na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach.

O país pede que o Conselho de Segurança da ONU envie a resolução que propõe a condenação da agressão russa na Ucrânia e pede a retirada de forças imediata à Assembleia Geral da entidade.

“O principal do posicionamento do Brasil até aqui é que o Brasil apoiou a resolução junto com outros 11 membro do Conselho de Segurança (vetada pela Rússia). Esperamos que o Brasil continue apoiando (à Ucrânia) hoje e na Assembleia geral da ONU”, disse Tkach, em coletiva de imprensa realizada neste domingo em Brasília.

Ele destacou que 73 países e organizações internacionais estão ao lado da Ucrânia. “O mundo apoiou a Ucrânia. Pedimos a todos os parceiros apoiar essa resolução para impedir que a invasão russa siga”, disse.

