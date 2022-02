Coreia do Sul diz que Coreia do Norte disparou míssil em mar da costa leste

Por Estadão - Estadão 5

Os militares da Coreia do Sul dizem que a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no mar ao largo de sua costa leste. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o lançamento foi feito na manhã de domingo (sábado, no horário de Brasília), mas não forneceu mais detalhes.

O gabinete do primeiro-ministro do Japão também disse que a Coreia do Norte disparou um possível míssil.

Alguns especialistas afirmam que a Coreia do Norte está tentando pressionar o governo dos EUA a fazer concessões, como o alívio de sanções em meio a negociações de desarmamento há muito paralisadas.

