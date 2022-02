Correção: Ituano mostra eficiência e vence a Ferroviária por 3 a 1 em Itu

Por Estadão - Estadão 7

Com muita eficiência, o Ituano venceu a Ferroviária, por 3 a 1, neste sábado à noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Há seis anos o Ituano não vencia ao time de Araraquara. A última vitória ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2016, em Itu.

O Ituano se recuperou da derrota para o São Bernardo por 1 a 0, e deixou a lanterna do forte Grupo C. Agora soma 14 pontos, atrás de Mirassol e Palmeiras, ambos com 16. O Botafogo, que ainda vai jogar contra o São Bernardo, está com 12. A Ferroviária segue com 10 pontos no Grupo B, que tem o São Bernardo com 14, contra 11 do São Paulo. O Novorizontino é o lanterna com dois pontos.

O jogo começou equilibrado, com a Ferroviária tendo mais posse de bola e mostrando mais disposição ofensiva. Mas o Ituano chegou duas vezes no ataque e de forma aguda, marcando dois gols. Aos 21 minutos, Pacheco desceu pela direita e levantou na área onde Igor Henrique testou no canto esquerdo do goleiro Saulo.

Não deu tempo do visitante se recuperar, porque dois minutos depois saiu o segundo gol. Neto Berola, dentro da área, cortou a marcação e bateu cruzado. Um chute seco e certeiro: 2 a 0, aos 23 minutos. A Ferroviária quase diminuiu aos 28 minutos, em uma cabeçada de Thomaz que aproveitou bem o cruzamento de Gegê. Aos 32 minutos, Rafael Elias chutou, a bola desviou em Saulo e tocou na trave direita. Quase o terceiro gol do Ituano.

No segundo tempo, como era esperado, a Ferroviária tomou as iniciativas ofensivas, criando boas chances de gol. As vezes não acertou as finalizações e, pelo menos, duas vezes, parou em boas defesas do goleiro Pegorari. A estratégia do técnico Mazola Júnioer era ficar na defesa para cansar o adversário.

Já na parte final do jogo, o Ituano confirmou sua vitória em um pênalti cometido por Arthur em cima de Iago Telles. O zagueiro praticamente atropelou o atacante dentro da área. O próprio Iago Telles cobrou, deslocando Saulo e comemorando junto à torcida.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 X 1 FERROVIÁRIA

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira (Jiménez), Léo Santos, Cleberson e Roberto; Lucas Siqueira, Igor Henrique (Aylon) e Kaio (Gabriel Barros); Neto Berola (João Victor) e Rafael Elias (Iago Telles). Técnico: Mazola Júnior.

FERROVIÁRIA – Saulo; Vidal (Bernardo), Arthur, Didi e João Lucas; Thomaz (Murilo Rangel), Uilliam Correia (Guilherme Nunes) e Gegê; Netto (Rafael Luiz), Bruno Mezenga e Orejuela (Hygor). Técnico: Elano Blumer.

GOLS – Igor Henrique aos 21 e Neto Berola aos 23 minutos do primeiro tempo. Iago Telles aos 36 e Arthur aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS – Didi, Bernardo e Gegê (Ferroviária).

RENDA – R$ 16.500,00.

PÚBLICO – 1.067 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Estadao Conteudo

