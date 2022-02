Ponte Preta empata com Mirassol na estreia de Hélio dos Anjos

Por Estadão - Estadão 5

Na estreia do técnico Hélio dos Anjos, a Ponte Preta arrancou um empate com o Mirassol, por 1 a 1, na noite deste sábado, no José Maria de Campos Maia, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Mirassol chegou aos 16 pontos no Grupo C, enquanto a Ponte Preta tem oito no Grupo D, ainda ameaçada de rebaixamento.

Atuando em casa, o Mirassol começou pressionando, mas a Ponte Preta aos poucos conseguiu equilibrar as ações e assustou com Matheus Anjos. Ainda no primeiro tempo, os dois times chegaram a acertar o travessão e o placar seguiu inalterado.

Na volta do intervalo, a pressão do Mirassol surtiu efeito e o placar foi aberto aos oito minutos quando Zeca aproveitou cruzamento de Pará com uma cabeçada no ângulo de Ygor Vinhas. A vantagem dos donos da casa, porém, não durou muito.

Aos 20 minutos, Norberto cruzou e Lucca apareceu nas costas do zagueiro para deixar tudo igual, também de cabeça. Depois disso, o jogo ficou aberto com os dois times buscando a vitória, mas cada um levou mesmo um ponto para casa.

O Mirassol volta a campo no próximo domingo (6), contra o São Bernardo, fora de casa, e a Ponte Preta recebe o Água Santa, no sábado. Os jogos são válidos pela décima rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 PONTE PRETA

MIRASSOL – Darley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Thalisson Kelven e Pará; Luis Oyama, Neto Moura (Daniel) e Camilo (Luiz Fernando); Negueba (Fabinho), Zeca (Rafael Silva) e Fabrício Daniel (Rafael Oller). Técnico: Eduardo Baptista.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Jean Carlos (Norberto); Léo Santos, Léo Naldi (Marcos Júnior) e Matheus Anjos (João Pedro); Fessin (Niltinho), Lucca e Ribamar. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Zeca, aos oito, e Lucca, aos 20 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores

CARTÕES AMARELOS – Neto Moura e Luis Oyama (Mirassol); Lucca, Kevin, Léo Santos e Thiago Lopes (Ponte Preta)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

