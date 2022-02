PSG bate Saint-Étienne com bela atuação de Messi e Mbappé e se aproxima do título

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com grande atuação de Messi e Mbappé, o Paris Saint-Germain derrotou o Saint-Étienne, neste sábado, de virada, por 3 a 1, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe de Neymar se aproximou ainda mais do título nacional, ao alcançar os 60 pontos, 14 a mais que o vice-líder Nice, que só empatou sem gols com o Strasbourg, fora de casa.

Continua depois da publicidade

A partida no Parque dos Príncipes começou com os visitantes fazendo uma forte marcação no campo ofensivo, dificultando bastante a saída de bola do PSG. Após duas belas defesas de Donnarumma, o Saint-Étienne abriu o placar, aos 16 minutos, com Bouanga, após roubar a biola de Danilo Pereira na intermediária.

Com Neymar bastante discreto, sobrou para Messi e Mbappé a corrida do PSG em busca da 18ª vitória em 26 jogos. E os dois foram muito bem. O empate veio ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, quando o argentino fez linda assistência para o francês bater dentro da área, com ajuda do goleiro Bernardoni.

Advertisement

O segundo tempo foi todo do PSG, que marcou mais dois gols, mas poderia te feito muito mais. Logo aos dois minutos, Messi, no meio de quatro adversários, descobriu um buraco na zaga para colocar Mbappé mais uma vez na cara do gol: 2 a 1.

Continua depois da publicidade

Aos 17, foi a vez de Mbappé servir Danilo Pereira com um cruzamento de trivela espetacular na cabeça do volante: 3 a 1.

A partida daí, a dúvida era saber de quanto seria a vitória do PSG. O argentino Di Maria, que entrou no intervalo, deu mais ritmo ao ataque dos donos da casa, enquanto Neymar continuou sem muito brilho e sem sorte. Aos 34, o brasileiro finalizou na trave.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].