Em duelo difícil, Bayern de Munique derrota o Eintracht Frankfurt pelo Alemão

O Bayern de Munique obteve uma difícil e importante vitória, neste sábado, ao bater o Eintracht Frankfurt, por 1 a 0, fora de casa, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time da Bavária alcançou os 58 pontos, nove à frente do vice-líder Borussia Dortmund, que entra em campo neste domingo. A equipe de Frankfurt permanece com 31 pontos, em décimo lugar.

O equilíbrio esperado para a partida foi concretizado nos primeiros 45 minutos. O Bayern tinha a iniciativa ofensiva, mas não fazia a mesma pressão de outros duelos. O Eintracht Frankfurt, sob o comando do meia Kostic, sempre foi perigoso nos contra-ataques.

Nos últimos quinze minutos, o Bayern se acertou melhor taticamente e conseguiu encurralar o Eintracht em seu campo. Foi aí que surgiram as oportunidades mais agudas com Lewandowski e Coman. O gol só não saiu por causa de pelo menos duas boas defesas do goleiro Trapp.

No segundo tempo, o panorama permaneceu o mesmo. O Bayern no ataque, mas sem muita inspiração. Gnabry errou uma cabeçada a menos de um passo da linha do gol. O time de Munique ganhou mais agressividade aos 22 minutos com a entrada de Sane. O atacante só precisou de quatro minutos em campo para surgir no meio da zaga adversária e abrir o placar.

Daí para frente o nervosismo tomou conta do time da casa, desesperado em busca do empate, o que fez criar espaço para o Bayern, que não soube aproveitar para ampliar a vantagem.

OUTROS RESULTADOS – Bayer Leverkusen 3 x 0 Arminia Bielefeld, Borussia Monchengladbach 2 x 2 Wolfsburg, Freiburg 3 x 0 Hertha Berlin, Greuther Furth 1 x 1 Colônia e Union Berlin 3 x 1 Mainz.

