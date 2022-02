Ângelo revela conversa com Bustos e analisa estilo do novo treinador do Santos

Por Estadão - Estadão 7

O promissor Ângelo revelou que já teve a oportunidade de conhecer o novo treinador do Santos durante um jogo que fez contra o Barcelona de Guayaquil, ex-time de Fabián Bustos, em 2021. O técnico foi anunciado oficialmente na última sexta-feira e já é esperado em Santos para assistir diretamente da Vila Belmiro o jogo contra o Novorizontino neste domingo.

“O Fabián conversou comigo depois daquele jogo, meu deu até alguns conselhos na saída de campo. Acabamos perdendo lá e, pelo que eu vi, ele gosta de propor o jogo. O Barcelona dele pressionou muito a gente. Um jogo que chega com muita gente dentro da área, pressiona demais a saída do adversário e finaliza bastante também. É a característica do Santos e espero que ele possa nos ajudar”, afirmou o camisa 11 santista. Os times se enfrentaram pela fase de grupos da última Libertadores.

Ângelo foi um dos destaques do Santos durante a vitória por 3 a 0 contra o Salgueiro pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no meio da última semana e o jovem atacante de 17 anos marcou seu segundo gol como profissional pelo time santista. Ângelo também afirmou que está buscando ter mais fome de gol para seguir crescendo no profissional. O gol do jogador foi o primeiro do duelo, em um belo chute feito de fora da área.

“Eu me cobro muito para chutar mais. Venho treinando bastante esses chutes e também tenho chutado muito no gol nos últimos jogos. Meu pai me cobra bastante, eu me cobro, meus companheiros também. Eu treino para isso e acabei sendo premiado com o gol no último jogo. Atacante vive de gol e eu quero sempre ajudar a equipe da melhor forma possível, seja com gols ou assistências. Tudo é fruto de muito trabalho, pois treino bastante e quero evoluir sempre. O importante é a vitória, mas quem sabe fazer um golzinho de fora da área no domingo na Vila também, né?”, disse Ângelo.

Enquanto Fabián Bustos não assume oficialmente o time, o Santos segue sendo comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Contra o Novorizontino, alguns atletas seguirão fora do time santista. Felipe Jonatan está com um desconforto no púbis. O jogador faz trabalhos e fisioterapia com a equipe de preparação física e só voltará quanto estiver 100%.

Léo Baptistão não viajou para Pernambuco no último jogo. O atacante não teve lesão diagnosticada, mas está com dores musculares e não atuará neste fim de semana. A situação é a mesma do defensor Robson. Na lateral direita, Madson segue como desfalque, já que sofreu lesão no músculo adutor. O reserva Auro também é desfalque. Por fim, o Uruguaio Carlos Sánchez segue se recuperando de lesão.

O Santos recebe o Novorizontino na Vila Belmiro neste domingo, às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

