Ciro Nogueira reage a Lula e chama de 'ironias estudantis' críticas ao governo

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi às redes sociais neste sábado, 26, reagir às recentes críticas do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao governo. “O que temos de fazer, na política interna do Brasil, é resolver os problemas brasileiros e não usar ironias estudantis para atacar o presidente Bolsonaro”, publicou o ministro.

Na quinta-feira, 24, em entrevista a rádios de Goiás e do Distrito Federal, Lula criticou a viagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Rússia e ironizou o chefe do Executivo, dizendo que ele deveria ir à Ucrânia para resolver a paz no país.

As declarações foram uma resposta à falsa relação que Bolsonaro fez entre a sua viagem à Rússia e a retirada de forças militares de Moscou da fronteira da Ucrânia, na semana passada. “Mantivemos nossa agenda e, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram (sic) as fronteiras”, declarou o presidente, em seu segundo dia de viagem no país.

Ciro Nogueira criticou também a politização do tema, e afirmou que a preocupação do Brasil deveria ser com a criação de políticas públicas para municípios como o da Urânia, em São Paulo.

“A preocupação com a Ucrânia une toda a humanidade. Mas a politização no Brasil do tema é oportunista. Vamos nos preocupar com a Urânia, um dos quase 70% dos municípios brasileiros com menos de 20.000 habitantes que precisam de políticas públicas do Brasil para os brasileiros?”, publicou o ministro.

Matheus de Souza

Estadao Conteudo

