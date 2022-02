Ucrânia: FAB disponibiliza duas aeronaves para possível transporte de brasileiros

Por Estadão - Estadão 5

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou há pouco que duas aeronaves de transporte tático militar estão disponíveis de prontidão para um possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia.

A medida ocorreu sob orientação do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores, de acordo com a conta oficial da FAB no Twitter.

As aeronaves são de modelo KC-390 Millennium, o mesmo utilizado em missões humanitárias anteriores, como o transporte de donativos para as vítimas da explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, em 2020, e o apoio emergencial após o terremoto no Haiti, em agosto de 2021.

Marianna Gualter

Estadao Conteudo

