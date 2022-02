Vítor Pereira chega ao Brasil e exalta paixão da torcida do Corinthians

Por Estadão - Estadão 6

O técnico Vítor Pereira desembarcou no Brasil na manhã deste sábado e teve o primeiro contato com a torcida do Corinthians já no aeroporto de Guarulhos, onde foi recebido com uma festa calorosa feita por dezenas de corintianos. Lá, conversou brevemente com a imprensa e apontou a paixão manifestada pelos torcedores como um dos motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube paulista.

“Por isso”, respondeu o português, indicando os torcedores, quando questionado sobre a decisão de assumir o time. “Milhões com paixão por esta nação, um grande clube, um campeonato competitivo, bons jogadores, tudo isso. A confiança, o projeto do clube, e aqui estou eu”, completou.

Anunciado na quarta-feira, Vítor Pereira é a aposta do Corinthians em meio a uma alta demanda por treinadores portugueses. Após passagens por Porto, Al Ahli, Olympiakos, Shanghai SIPG e Fenerbahçe, ele chegou evitando comparações com compatriotas que tiveram sucesso no futebol brasileiro, como Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, e Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras. “O trabalho dos meus colegas é magnífico, é bom porque abre portas. A exigência é sempre uma coisa que me acompanha. A pressão sou eu que acompanho”.

Após a recepção, Pereira foi levado por uma van providenciada pelo clube a um hotel da capital paulista. No caminho, falou um pouco mais sobre a expectativa no novo local de trabalho, em um vídeo gravado dentro do veículo e compartilhado nas redes sociais do Corinthians.

“Claramente é um clube muito grande, de uma ligação mundial com a história, que está à procura de volta a vencer. E esse é o desafio. Agora, nós podemos prometer que vamos dar tudo de nós, vamos viver o clube com paixão, com compromisso total e dar o melhor para a equipe ser competitiva. E vamos ver se com o tempo podemos dar alegria aos nossos adeptos”

O novo treinador ainda não pode comandar o time do banco de reservas, mas estará na Neo Química Arena na manhã de domingo, quando a equipe corintiana enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Paulistão. A estreia, portanto, deve ocorrer no dia 5 de março, em clássico contra o São Paulo, no Morumbi, também pelo campeonato estadual.

