Thiaguinho assume namoro Carol Peixinho: 'Luz pra tudo que é lado'

O amor está no ar! Depois de muitos rumores, Carol Peixinho e Thiaguinho assumem namoro. Em foto publicada no perfil do Instagram do cantor, nesta sexta-feira, 25, os dois apareceram coladinhos: “Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração E que seja sempre assim Iluminado! Felizão com a sua luz”, escreveu o cantor.

A ex-BBB também usou a rede social para anunciar o romance e publicar a mesma foto com a legenda: “Minha felicidadezona de todo dia”.

Os fãs e amigos gostaram da novidade e aproveitaram os comentários das publicações para demonstrar apoio ao novo casal. “Deu a foto, agora o povo acalma! Casalzão”, escreveu João Vicente. “É sobre isso! Deus abençoe vocês”, desejou Léo Santana.

As suposições sobre o romance do cantor com Carol Peixinho já aconteciam desde novembro de 2021, depois que a influenciadora foi vista e fotografada no palco durante um show do pagodeiro. Thiaguinho tem evitado a imprensa desde o início dos rumores.

Fernanda Souza e Thiaguinho terminaram o casamento há mais de dois anos, mas os dois mantêm uma amizade. Tanto que trocaram mensagens no Instagram após a atriz anunciar um novo projeto profissional e até usaram apelidos carinhosos nos comentários.

Essa conversa aconteceu em um post de Fernanda, quando ela anunciou que será apresentadora do Iron Chef Brasil, na Netflix. “Sras e Srs: a era sabática acabou. Depois de três anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix e suspendi as ‘férias'”, contou a atriz e apresentadora toda empolgada.

Na publicação, Thiaguinho comentou: “Tudum! Sucesso, né! Como tudo que você faz! Vai com tudo, Ferdi!”. “Mais uma, Dezi! Obrigada por torcer por mim sempre! Com tudo! Pra cima”, respondeu Fernanda.

