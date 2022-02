Felipe Neto é dado como morto pelo SUS ao tomar a 3ª dose da vacina

Por Estadão - Estadão 26

Nesta sexta-feira, 25, o Felipe Neto levou um susto daqueles! O influenciador descobriu que “estava morto”, segundo o banco de dados do SUS. O youtuber descobriu essa informação quando foi tomar a 3ª dose da vacina contra a covid-19.

Felipe usou os Stories do Instagram para falar sobre a suposta morte: “Continuo registrado como morto no Ministério da Saúde. Ninguém resolve nada!”. No final, ele conseguiu tomar a dose de reforço da vacina.

O youtuber aproveitou o desabafo para criticar o jornalista Léo Dias, que revelou um suposto affair dele. “Em 2 dias descobri que tô morto e namorando, só esqueceram de me avisar”, disse, deixando claro a insatisfação com os últimos acontecimentos. No Twitter, o influenciador retweetou um comentário sobre a situação e escreveu “fui de vala, família”.

