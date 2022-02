Taleban pede 'solução pacífica' da crise entre Rússia e Ucrânia

Por Estadão - Estadão 5

O Taleban pediu paz entre a Rússia e Ucrânia nesta sexta-feira, 25. O governo do grupo extremista que governa o Afeganistão expressou preocupação com os civis ucranianos que enfrentam o avanço das tropas russas em direção à capital Kiev.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Emirado Islâmico do Afeganistão emitiu uma nota pedindo urgência na resolução da crise.

Na declaração, Abdul Qahar Balkhi disse que está acompanhando de perto a situação da Ucrânia. “O Emirado Islâmico pede moderação de ambas as partes. Todos os lados precisam desistir de tomar decisões que possam intensificar a violência”.

Em seguida, a nota faz um apelo por diálogo e paz: “O Emirado Islâmico do Afeganistão, com a sua política externa de neutralidade, apela para que ambos os lados do conflito resolvam a crise por meio de diálogo e meios pacíficos”.

O texto termina pedindo que os dois países “prestem atenção à segurança das vidas de estudantes e migrantes afegãos na Ucrânia”.

